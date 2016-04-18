Ульяновск, 18 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов награжден высшей российской театральной премией «Золотая маска». Решением экспертного совета Морозов удостоен награды в номинации «За поддержку театрального искусства России».

Адольф фон Менцель. Театр Жимназ

Премию главе региона на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко вручили актриса Наталья Быстрова и президент холдинга «Евроцемент груп» Михаил Скороход.

«Очень приятно выходить на эту сцену. Я люблю театр. Я люблю замечательные коллективы, которые работают в нашем регионе. И неслучайно Ульяновская область имеет бренд «Родина талантов». Я хотел бы вас всех заверить, что мы и дальше будем поддерживать наши театры, чтобы наша страна была лучшей в этом виде искусства», — сказал Морозов во время церемонии.

По мнению директора Ульяновского драматического театра Натальи Никоноровой, присуждение премии в данной номинации — это безусловный успех и признание того, что в регионе развитию культуры уделяется особое внимание.

«Сергей Морозов уже много лет всемерно поддерживает театральное искусство. Благодаря целенаправленной работе обеспечен достойный уровень заработной платы ульяновских театральных актёров, значительное количество молодых артистов, актёрских семей обеспечено жильём, коллективы проводят масштабные гастроли в России и за рубежом, к постановке на сценах области привлекаются видные театральные режиссёры и художники. Достижения врио главы региона высоко оценили в федеральном центре и Союзе театральных деятелей РФ вполне заслуженно», — уверена Никонорова.

В свою очередь советский и российский театральный критик, театровед, лауреат Государственной премии России Михаил Швыдкой заявил, что Морозов является одним из немногих наиболее достойных губернаторов в России, который получает премию «Золотая маска».

«Ульяновск уже много лет является одним из важнейших культурных центров в России и это не просто формула речи, это действительно реальные дела. Сергей Иванович поднял огромный массив культурных учреждений в городе и в области. И конечно, то, что происходит в ульяновских театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры, — это события всероссийского масштаба. Много лет в Ульяновске проходит международный форум культуры, и это тоже одно из тех мест, где обсуждаются перспективы развития культуры в России. Поэтому то, что Национальную театральную премию «Золотая маска» получил Сергей Морозов, я считаю в высшей степени справедливо», — отметил Швыдкой.

Директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина также считает, что Морозов получил награду совершенно заслуженно: «Редко в какой области делаются такие замечательные проекты, редко, где есть фонд культуры, как в Ульяновске. Мы ценим то, как здесь развиваются театры, какие фестивали и выставки проводятся, — это один из первых таких регионов».

«Поддержка руководства области и города — это решающий фактор для успеха жизни театра. После того, как я уехал из Ульяновска, здесь было сделано очень многое. Во-первых, была проведена реконструкция драматического театра, во-вторых, обновилось руководство, в третьих, материальное благополучие коллектива во многом улучшилось. Это связано, конечно, с вниманием, которое оказывает театральной сфере руководство области», — заявил актёр, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Валерий Шейман.

«Государство задаёт политику для театров, даёт ориентиры в части патриотического воспитания жителей страны, и, конечно, без помощи государства многим театрам, которые выполняют социальную функцию, не выжить. Пока еще единицы из публичных лидеров, из губернаторов обращают внимание на театры, занимаются полноценной поддержкой театра, всесторонне, то есть это даже не денежные средства, это внимание, вникание в их проблемы, организационные вопросы. Поэтому пока это уникально, — заявил Скороход. — Мы в прошлом году видели награждение губернатора Воронежской области, сегодня — врио губернатора Ульяновской области. Мы точно знаем, что в этих областях театры открывают свои двери новыми премьерами. В эти области едут те актеры, которые со временем станут народными актёрами, те, кто даст возможность наслаждаться театральным искусством. Они едут в регионы, потому что губернаторы делают всё возможное для привлекательности этих областей и мы видим результат этой работы».

«Вручение «Золотой Маски» Сергею Морозову является совершенно логичным фактом, поскольку то, что он делает для развития театров Ульяновской области, переоценить очень трудно. И я точно знаю, что состояние дел у нас в области значительно лучше, чем у наших соседей, уверен заслуженный артист России, директор, художественный руководитель Ульяновского Театра юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» Эдуард Терехов. — Это сказывается и на уровне заработной платы работников театров и на создании условий для их развития. Эта награда зиждется не на пустом месте и это действительно заслуженная оценка его труда».

Заведующая литературно-драматической частью Ульяновского областного драматического театра Кира Бюрова напомнила, что с первых дней работы в должности главы региона Морозов обеспечивал всемерную поддержку театрам области: помощь в организации гастролей, служебное жилье артистам, повышение уровня заработной платы.

«Ульяновская организация СТД РФ, в свою очередь, выдвинула кандидатуру Сергея Морозова на «Золотую маску», и мы очень рады, что эту почетную премию присудили именно ему. Для представителей театральной общественности это значительное событие», — отметила Бюрова.

Российская национальная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Награда вручается за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства — драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

На сегодняшний день в Ульяновской области действуют три областных театра, один муниципальный и два театра-студии.

Ежегодно на территории региона проводятся театральные фестивали, в числе которых фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей», международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы», Всероссийский театральный фестиваль студийных и профессиональных театров «Александровский сад», а также межрегиональный фестиваль «Театральный АтомГрад» для театральных коллективов из городов, имеющих объекты атомной отрасли.