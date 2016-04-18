Берлин, 18 апреля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Правительство ФРГ намерено вычеркнуть из уголовного права параграф 103 об оскорблении иностранных лидеров, передает Der Spiegel со ссылкой на слова немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако касательно главы немецкого государства позиция кабинета Меркель иная: кто унижает федерального президента ФРГ, тот будет, как и раньше, подвергаться наказанию со стороны правительства. Согласно уголовному кодексу, подобные правонарушения караются сроком лишения свободы до пяти лет. Таким образом, параграф 90 сохранит юридическую силу.

Инициативы об изменении законов Германии связаны с инцидентом о высмеивании немецким сатириком Яном Бемерманном президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара направила официальный протест и требование начать расследование в отношении комика. Меркель вопреки протесту партнеров по правящей коалиции из партии СДПГ санкционировала начало судебного процесса.