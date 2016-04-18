Нижний Новгород, 18 апреля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде подрядные организации завершили ямочный ремонт Молитовского моста. Чиновники ждут, когда на мосту появятся новые ямы.

new.nnov.org Молитовский мост

По словам директора департамента по дорожному хозяйству Андрея Жижина, не исключено, что из-за состояния моста деформации будут появляться вновь.

«Но мы будем отслеживать ситуацию и оперативно устранять недостатки», — заявил чиновник.

При этом ранее сообщалось, что в 2016 году должен начаться капитальный ремонт моста. Однако его состояние было настолько плохим, что перед капитальным ремонтом было решено провести ямочный.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, история с ремонтом Молитовского моста в Нижнем Новгороде тянется уже несколько лет. В 2010 году мост закрывался на внеплановый ремонт.

В 2014 году мэрия Нижнего Новгорода выдала очередную порцию обещаний по капремонту моста, заявив, что он будет проведен в 2015—2016 годах. Однако летом 2015 года в мэрии заявили, что капремонт начнется лишь в 2016 году и будет проведен за один год вместо двух. Одновременно с этим городские власти пообещали провести в 2015 году ямочный ремонт моста, но этого так и не было сделано.

В марте 2016 года в мэрии вновь решили, что ремонт моста будет проведен за 2 года. В 2016 году планируется отремонтировать половину моста по направлению от площади Лядова к площади Комсомольской, в 2017 году — вторую половину.