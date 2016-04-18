В Нижнем Новгороде закончен ямочный ремонт Молитовского моста
Нижний Новгород, 18 апреля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде подрядные организации завершили ямочный ремонт Молитовского моста. Чиновники ждут, когда на мосту появятся новые ямы.
По словам директора департамента по дорожному хозяйству Андрея Жижина, не исключено, что из-за состояния моста деформации будут появляться вновь.
«Но мы будем отслеживать ситуацию и оперативно устранять недостатки», — заявил чиновник.
При этом ранее сообщалось, что в 2016 году должен начаться капитальный ремонт моста. Однако его состояние было настолько плохим, что перед капитальным ремонтом было решено провести ямочный.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, история с ремонтом Молитовского моста в Нижнем Новгороде тянется уже несколько лет. В 2010 году мост закрывался на внеплановый ремонт.
В 2014 году мэрия Нижнего Новгорода выдала очередную порцию обещаний по капремонту моста, заявив, что он будет проведен в 2015—2016 годах. Однако летом 2015 года в мэрии заявили, что капремонт начнется лишь в 2016 году и будет проведен за один год вместо двух. Одновременно с этим городские власти пообещали провести в 2015 году ямочный ремонт моста, но этого так и не было сделано.
В марте 2016 года в мэрии вновь решили, что ремонт моста будет проведен за 2 года. В 2016 году планируется отремонтировать половину моста по направлению от площади Лядова к площади Комсомольской, в 2017 году — вторую половину.