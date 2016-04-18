Чебоксары, 18 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Чувашии накануне Дня Победы снесли памятник павшим героям Великой Отечественной войны. Это произошло в деревне Новое Андиберево Яльчикского района, где вместо старого памятника появится новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Общественность выразила возмущение циничными действиями местной власти, направив письмо в адрес министра культуры РФ. Администрации поселения уверяет, что решение принимали жители деревни, и без памятника населённый пункт не останется: будет построен новый на новом месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cheboksar.net Было — стало: памятник, который снесли. Скриншот

В деревне Новое Андиберево возле сельского клуба строительные работы идут сразу на двух площадках. На одной из них возводят ФАП, ранее снеся памятник героям-односельчанам, погибшим на полях сражений во время Великой Отечественной войны. На другой площадке строят новый памятник в честь не вернувшихся с войны.

Старый памятник на старой площадке простоял более 35 лет. Факт его сноса вызвал общественный резонанс, действия властей назвали кощунственными и циничными. В администрации Лащ-Таябинского сельского поселения корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решение принимали жители деревни. «Решение принималось на собрании жителей, в котором приняли участие более 30 человек», — сказали в администрации, отметив, что численность деревни Новое Андиберево с учётом несовершеннолетних превышает 260 человек.

«Памятник был старый, некрасивый. Жители деревни поставили вопрос о его сносе и строительстве нового», — говорят муниципальные чиновники, заверяя о правомочности принятого решения.

В релизе, опубликованном на сайте поселения, отмечается, что памятник павшим героям Великой Отечественной войны построен в 1980 году и «был в неудовлетворительном состоянии»: «Швы облицовки из оцинковки разошлись, облицовка у основания заржавела, основание из бутобетона растрескалось, поверхность основания начала крошиться». «В связи с ухудшением состояния» памятника, «на сходе граждан, который состоялся 2 февраля 2016 года, жители предложили установить новый памятник павшим героям-односельчанам», который появится перед сельским Домом культуры.

На строительство памятника необходимо 85 тыс. рублей, средства собираются методом ниме — всем миром. В настоящее время здесь «обрезаны деревья, затенявшие площадь, проведена планировка земельного участка, заложено основание нового памятника». «В присутствии сельчан настоятель храма Пресвятой Богородицы иеромонах Силуан освятил место будущего памятного сооружения. Благодарные потомки павших героев-односельчан решили увековечить память дедов в величественном монументе из гранита и мрамора. Торжественные мероприятия 9 мая 2016 года жители деревни Новое Андиберево проведут у нового памятника», — говорится в сообщении.

На вопрос о том, зачем надо менять место размещения памятника, в администрации поселения сообщили, что под ФАП нужно «места больше», памятник будет стоять по другую сторону тротуара. «Решили, что ФАП и памятник будут рядом с клубом, культработники будут ухаживать за памятником», — объясняют чиновники.

«Будет новый, красивый памятник, территорию вокруг него благоустроят. Считаем, что потихоньку и в других деревнях необходимо ставить новые памятники», — говорят в администрации поселения.

Отметим, что на территории Чувашии действие закона «Об объектах культурного наследия» распространяется на 14 памятников монументального искусства, 123 памятника истории (в том числе 10 памятных знаков), 16 могил известных личностей, 25 воинских захоронений.