Саратов, 18 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Саратовской области показали рост своих доходов, но по-прежнему обходятся без собственности, чего не скажешь об их супружеских половинах, на которых оформлены участки земли, квартиры, дома, автомобили. В 2015 году больше всех из своих саратовских коллег по нижней палате парламента страны заработал единоросс — председатель комитета по аграрным вопросам Николай Панков — 7 млн рублей, в собственности у него по-прежнему квартира и садовый участок. Как и в прежние годы обходится без собственности замсекретаря генсовета «ЕР» — председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, ее доход в прошлом году подрос до 4,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей. Фрагмент

Ольга Алимова — фракция КПРФ задекларировала доход в сумме 5 млн 132 тыс. 825 рублей (в 2014-м — 4 млн 157 тыс. 729 рублей). В остальном — все по-старому: в собственности у нее две квартиры — 117 кв. м и 89 кв. м, в долевой собственности (¼) — жилой дом 15 кв. м, автомобиль ГАЗ 2705. Как депутат она пользуется квартирой — 73,3 кв м.

Антон Ищенко — фракция ЛДПР заработал 4 млн 767 тыс. рублей (в 2014-м — 3 млн 955 тыс.), по-прежнему в пользовании у него находится квартира площадью 120,2 кв. м — на срок его полномочий как депутата, и квартира в безвозмездном пользовании — 87,5 кв. м. Супруга парламентария заработала 24 копейки (в 2014-м ее доход составил 65 тыс. рублей), но, как и раньше она владеет двумя квартирами — 34,8 и 69,4 кв. м, семью земельными участками сельхозназначения (площадью от 21 до 168 тыс. кв. м), жилым домом — 236,6 кв. м, долей в жилом доме — 51,3 кв м и двумя автомобилями — Hyundai ix35 и Mitsubishi ASX. Супруга с детьми имеет в пользовании земельный участок — 444 кв. м. Двое детей владеют жилым домом — 236,9 кв. м.

Ольга Баталина в 2015 году задекларировала доход в размере 4 млн 754 тыс. рублей (в 2014-м — 3 млн 905 тыс.). Собственности у нее по-прежнему нет. Ее супруг заработал 6 млн 584 тыс. рублей (в 2014-м — 5 млн 754 тыс.). как и раньше он владеет квартирой площадью 80,4 кв. м, жилым строением — 71 кв. м и земельным участком для ведения садоводства — 400 кв. м. В пользовании парламентария и ее семьи находятся две квартиры — 143,3 кв. м и 80,4 кв. м. Личного транспорта у депутата Госдумы нет.

Председатель комитета по аграрным вопросам Николай Панков заработал 7 млн 70 тыс. рублей (в 2014-м — 5 млн 604 тыс.), в собственности депутата, как и раньше, — с женой владеет садовым земельным участком — 1000 кв. м, у парламентария квартира — 66,9 кв. м, квартира в наём на срок полномочий депутата ГД — 157,60 кв м. Его супруга показала доход — 644 тыс. рулей (в 2014-м — 480 тыс.). Жена владеет списком недвижимости — земельным участком 640 кв. м, жилым строением — 90 кв. м, хозяйственным строением — 32,1 кв. м, гаражным боксом — 18,1 кв. м и автомобилем Mitsubishi Outlander 2,4.

Единоросс Василий Максимов обнародовал доход в размере 4 млн 735 тыс. рублей (в 2014-м — 3 млн 993 тыс.). С движимым-недвижимым имуществом все по-старому. Он владеет 1/7 земельного участка под жилую застройку (873 кв. м), земельным участком под индивидуальное жилищное строительство — 1200 кв. м, квартирой — 152,1 кв. м, ¼ нежилого помещения общей площадью 78,3 кв. м, маломерным судном BUSTERM, двумя прицепами, самоходной машиной SKI-DOO Lynx 6300 Army, легковым автомобилем CHEVROLET EXPRESS G1500. Жена депутата показала доход в сумме 723 тыс. рублей (в 2014-м — 751 тыс.). У нее в собственности гараж-бокс — 25,5 кв.м. В пользовании семьи квартира на срок полномочий депутата — 104 кв. м.

Единоросс Валерий Омельченко показал доход в размере 4 млн 915 тыс. рублей (в 2014-м — 4 млн 8 тыс.). Собственность не меняется. В безвозмездном пользовании у него место в ГСК — 30 кв м, квартира 52 кв м, квартира в наем на срок полномочий депутата 84,6 кв м, автомобиль Nissan X-trail. Его супруга заработала 300 тыс. (в 2014-м — 2 млн 9 тыс.). У нее в собственности дачный земельный участок 400 кв. м, квартира — 60,7 кв. м, садовый дом — 60 кв. м, автомобиль Ford Focus.

Мало кому известный в Саратовской области Владимир Парахин — фракция «Справедливая Россия» получил доход — 4 млн 735 тыс. (в 2014-м — 4 млн 532 тыс.). В собственности у него, как и прежде, ничего нет, кроме мотовездехода — ATV-500 H. В безвозмездном пользовании у него земельный участок под жилищное строительство 2344 кв м, недостроенный жилой дом 244 кв м, квартира 152,7 кв.м. Супруга парламентария заработала 394 тыс. рублей (в 2014-м — ничего), в собственности у нее земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и один Porshe Cayene S.