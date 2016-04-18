Минск, 18 апреля, 2016, 18:36 — ИА Регнум. «Согласно первой оценке ВВП в I квартале 2016 года объем в текущих ценах составил 213,2 трлн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню I квартала 2015 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%», — проинформировал 18 апреля Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

На фоне падения ВВП в целом Белстат констатировал падение промышленного производства на 4,3% и рост сельскохозяйственного производства на 2%. Учитывая долю промпроизводства в ВВП постсоветской республики, сельхозпроизводство своим скромным ростом после прошлогоднего падения не смогло улучшить общий итог квартала, а это значит, что длящийся с 2014 года кризис в Белоруссии стал самым продолжительным в XXI веке — хуже ситуация была только в начале 90-х годов прошлого века.

«В январе — марте 2016 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 19,5 трлн рублей и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в сопоставимых ценах на 2%», — сказано в официальном сообщении.

«В I квартале 2016 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 189 трлн рублей или в сопоставимых ценах 95,7% к уровню I квартала 2015 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 99,6%, «Обрабатывающая промышленность» — 95,1%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 100,3% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 92,9%, — констатировал Белстат. — Начиная с февраля текущего года наметилась тенденция роста объема промышленного производства к предыдущему месяцу. Так, объем промышленного производства в марте по сравнению с февралем увеличился в сопоставимых ценах на 8,9%, по сравнению с январем — на 10,9%».

В течение первого квартала текущего года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 96 млн тонн грузов (87,3% от объема грузов, перевезенных в I квартале 2015 года), а грузооборот транспорта составил 29,9 млрд т. км (98,6%). Также упали перевозки пассажиров: в I квартале перевезено 498,6 млн человек (93,2%), пассажирооборот транспорта составил 5 225,9 млн пассажиро-километров (96,3%). Оптовый товарооборот в I квартале упал на 4,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2015 года и составил 152,7 трлн белорусских рублей. Розничный товарооборот упал на 0,9% и составил 83,4 трлн белорусских руб.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии в январе — феврале 2016 года упали на 6,6% к уровню января — февраля 2015 года. Такими доходами считаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,8%, доходы от собственности и прочие доходы — 6,4%», — уточнили в статкомитете.

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ и услуг за январь — февраль 2016 года составила 8,2%, рентабельность продаж — 6,6%. «Дебиторская задолженность на 1 марта 2016 года составила 288,2 трлн рублей, в том числе просроченная — 72,3 трлн рублей, или 25,1% от общего объема дебиторской задолженности, — констатировали в статкомитете. — Кредиторская задолженность на 1 марта 2016 года составила 372,1 трлн рублей, в том числе просроченная — 68,7 трлн рублей, или 18,5% от общего объема кредиторской задолженности».

В Белстате отметили также, что с января 2016 год оценка валового внутреннего продукта и валового регионального продукта постсоветской республики осуществляется с учетом внедрения в статистическую практику основных положений СНС-2008.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Александр Лукашенко в ходе антикризисного совещания заслушал отчёты об итогах развития Белоруссии в I квартале 2016 года, о мерах по повышению эффективности экономики и перспективах реализации утверждённого им официального прогноза социально-экономического развития постсоветской республики в 2016 году. Выступая с докладом, председатель Совмина Андрей Кобяков согласился с критикой и признал: «Нам пока не удается в полной мере выйти на траекторию восстановления экономического роста». Кобяков отметил, что по итогам I квартала 2015 года ВВП сократился, инфляция и девальвация белорусского рубля вышли за установленные официальным прогнозом пределы. Так, отметил он, девальвация белорусского рубля к корзине валют составила 12,7% при годовом прогнозе 9,7%, а инфляция составила 5,7% при прогнозе 5%. Он также привёл другие данные, свидетельствующие о том, что кризис в постсоветской республике продолжается и утверждённые Лукашенко планы не выполняются. О неадекватности официального прогноза на 2016 год независимые эксперты предупреждали ещё в конце 2015 года.