Киев, 18 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что оснований для возвращения к вопросу повышения пенсионного возраста для украинцев на сегодня нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дискуссионный

Заявление Розенко приводит пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В меморандуме, подписанном с МВФ, нет никаких упоминаний о поднятии пенсионного возраста для украинцев. Переговорный процесс, в котором я принимал непосредственное участие, был непростой, но нам удалось убедить миссию МФВ не касаться сейчас этого вопроса», — отметил чиновник.

«Оснований говорить о том, что сейчас опять будет подниматься вопрос пенсионного возраста, нет», — подчеркнул вице-премьер-министр.

«Что касается пенсионной реформы в целом, то моя позиция однозначна — пенсионная реформа не должна сводиться лишь к вопросу повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа — это комплекс мер, которые должны навести порядок в солидарной системе, запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения и развитие негосударственного пенсионного страхования», — заявил Розенко.

Он напомнил, что все необходимые для этого законопроекты разработаны и внесены в Верховную Раду Украины и пообещал, что «новое правительство вскоре вернется к этому вопросу».

Напомним, сейчас на Украине пенсионный возраст составляет для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет (ранее было 55 и 60 лет соответственно). При этом новоназначенный министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в программе правительства отсутствует вопрос повышения пенсионного возраста — но этот момент все равно «нуждается в дискуссиях».