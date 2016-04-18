Москва, 18 апреля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в Российской Федерации на 22 года тюрьмы, не хочет, чтобы её обменяли на осужденных сегодня на Украине российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил журналистам один из адвокатов Савченко Илья Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня два российских гражданина — Александров и Ерофеев — были приговорены украинским судом к 14 годам лишения свободы и конфискации имущества.

Украинский суд признал их виновными в террористической деятельности, а также в развязывании войны против Украины.

Напомним, Савченко осуждена Донецким городским судом Ростовской области на 22 года тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении российской границы.

Адвокат Новиков подчеркнул, что в случае обмена, мнение Савченко никто спрашивать не будет.

«Она не хочет быть обменена на них (Александрова и Ерофеева), но ее мнение о том, на кого бы она хотела, чтобы ее обменяли, учитываться не будет», — подчеркнул защитник Савченко.