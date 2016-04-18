Киев, 18 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. За первый квартал 2016 года Украина сократила экспорт своих товаров в страны Кавказа и Средней Азии в среднем на 48%, в отдельные страны экспорт сократился до 70%. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Министерство обвинило Россию в резком увеличении стоимости транспортировки товаров, «что не соответствует нормам ВТО».

«Введенные Россией с 1 января 2016 года неоправданные и дискриминационные условия транзита товаров с территории Украины на территорию Казахстана имеют прямой негативный эффект на торговлю: увеличение стоимости транспортировки товаров по новым маршрутам в среднем составило 30%. Вместе с тем Россия требует соблюдения искусственных средств контроля за передвижением транспортных средств с транзитными товарами в виде полицейского конвоя стоимостью $350 с автомобиля (не предусмотрено актами). А уже в самое ближайшее время начнет действовать механизм пломбирования с применением навигационной системы ГЛОНАСС со стоимостью разовой пломбы $500», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продление традиционных маршрутов транзита между Украиной и Казахстаном на дополнительные 900 км сделало невозможным экспорт ряда украинских товаров, имеющих короткий срок потребления. При этом отмечаются проблемы с украинским экспортом в другие страны Кавказа и Средней Азии, в частности первыми пострадали производители молочной и кондитерской продукции.

Кроме того сообщается, что 15 апреля делегация Украины во главе с торговым представителем Натальей Мыкольской приняла участие в заседании Совета по торговле товарами ВТО. Украинская делегация обвинила Россию в системных нарушениях норм международного права.

«Для всех государств — членов ВТО, которые заинтересованы в транзите своих товаров через территорию РФ, должны быть обеспечены единые условия (наиболее удобные маршруты, отсутствие дискриминации по стране происхождения, отправления, назначения, принадлежности товаров и транспортных средств)», — сказала Мыкольская.

Также Украина потребовала от России немедленно отменить все меры, ограничивающие международные транзитные перевозки и установить недискриминационный режим транзита через российскую территорию в соответствии с обязательствами России в рамках ВТО.

Напомним, в начале апреля 2016 года Россия полностью блокировала транзит украинских грузов через свою территорию. «Для кондитерки транзит закрыт окончательно. Только что сообщили, что россияне возвращают наши вагоны, которые идут на Среднюю Азию», — сказал 6 апреля председатель ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.