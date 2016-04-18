Киев, 18 апреля, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В «Украинском выборе» прокомментировали нападение на активистов организации, которое случилось сегодня, 18 апреля, в Харькове, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«В Харькове около 300 молодчиков под флагами батальона «Азов» и волонтерской сети «Вільні люди» пытались сорвать инициированное движением «Украинский выбор» собрание общественной гуманитарной группы. Минирование гостиницы «Меркурий», осада и нападение на участников и активистов движения, избиение главы территориального совета общественного движения «Украинский выбор» в Харьковской области Андрея Лесика ― все это свидетельствует о том, что радикальные политические силы переходят от угроз и запугивания к террору и насилию», — заявили в исполкоме «УВ».

По словам представителей движения, «радикалы, поддерживаемые властью, пытаются остановить работу общественных гуманитарных групп, которые сегодня по инициативе лидера движения «Украинского выбора» Виктора Медведчука создаются по всей Украине и призваны обеспечить диалог между украинскими гражданами и депутатами ВР.

«Народные избранники обязаны выполнить волю народа ― принять законы, необходимые для мирного урегулирования конфликта. Но этого не происходит. Представители «партии войны» в ВР и Кабмине заинтересованы в том, чтобы вооруженное противостояние на Донбассе продолжалось. Именно поэтому закон о выборах, о котором говорит все мировое сообщество, не принят. Депутаты, прикрываясь псевдопатриотическими девизами, отказываются принимать закон, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, без которого невозможно провести обмен заложников в формате «всех на всех». ВР не принимает изменения в Конституцию, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса не введен в действие», — говорится в заявлении.

В «Украинском выборе» резюмируют, что подобные действия сторонников силового варианта решения конфликта в Донбассе являются «наступлением на гражданское общество и попытками любым способом сорвать выполнение минских соглашений».