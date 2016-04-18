Тверь, 18 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Твери бывший директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. Обвиняемый в течение 12 лет — с 26 июня 1998 года по август 2010 года — возглавлял несколько коммерческих организаций.

Кирпич

По версии следствия, являясь директором стройфирмы, он не исполнил договорные обязательства по строительству двух жилых домов на ул. Стартовая в Твери — всего, считают следователи, мужчина похитил более 118 млн рублей, переданных дольщиками. Часть денег была направлена на строительство объектов по ранее заключенным договорам, а другая часть использовалась обвиняемым по своему усмотрению.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 50 граждан и два юридических лица, заключивших договоры долевого строительства. Им частично возмещён ущерб путём предоставления жилых помещений другим застройщиком.

Сегодня, 18 апреля, уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Добавим, что сейчас тверские власти решают проблемы еще около 900 дольщиков скандально известной компании СУ-155, оставившей без денег и квартир людей в нескольких российских регионах. До конца мая достроенные квартиры передадут 400 дольщикам, полностью решить вопрос обещают к середине 2017 года.