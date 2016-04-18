Мурманск, 18 апреля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Мурманской области, в связи с частичным погашением работодателем задолженности по заработной плате судом удовлетворены 2 иска прокурора, направленных в интересах граждан, на общую сумму свыше 229 тысяч рублей.

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

Кроме того, после обращения прокурора в суд ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» погашена задолженность по заработной плате перед двумя работниками. В связи с этим судом прекращено производство по 2 искам прокурора ввиду добровольного исполнения ответчиком заявленных прокурором г. Североморска исковых требований на общую сумму 89 тыс. рублей.

Североморским районным судом Мурманской области отложено в связи с неявкой гражданина рассмотрение 1 искового заявления прокурора на сумму 70 тыс. рублей.