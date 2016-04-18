Калуга, 18 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Калужский областной Роспотребнадзор обнаружил в Обнинске фальсифицированную продукцию из Курской области.

i.otzovik.com Речь идет о фальсификате, произведенном ООО «Обоянский Молзавод»

Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Управлении потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска Калужской области, речь идет о фальсификате, произведенном ООО «Обоянский Молзавод» по адресу: Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Набережная, 27.

Между тем, по результатам проверки ООО «Обоянский Молзавод» оказалось, что по указанному адресу данное предприятие реально не существует. С целью установления фактического адреса производства фальсифицированной продукции материалы направлены в УМВД России по Курской области.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области предложило торговым организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении конкурентных процедур по закупке продуктов принять меры, направленные на недопущение оборота на потребительском рынке продукции ООО"Обоянский Молзавод».