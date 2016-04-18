Рига, 18 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Пока конкретные формы протеста латвийских медиков неизвестны, но ясно другое — если эти шаги не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма, заявил сегодня, 18 апреля, руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис, сообщает LETA.

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Сами же акции протеста планируются в такой форме, чтобы в них мог принять участие любой житель Латвии. Это означает, что забастовка проводиться не будет, но будут организованы народные собрания и митинги.

Также Керис призвал самоуправления обращаться к премьер-министру Марису Кучинскису, чтобы в план действий правительства были возвращены исключенные из него пункты об улучшении системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) начал консультации с партнерами, чтобы обсудить возможность проведения акций протеста. Как заявила представитель профсоюза Инга Рудзите, финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС. В свою очередь 14 апреля Латвийская ассоциация семейных врачей на заседании правления решила провести в мае акцию протеста, чтобы привлечь внимание политиков к актуальным проблемам первичного здравоохранения.

Так же рассматривается вопрос об общих акциях протеста трудящихся в знак поддержки работников здравоохранения, заявил в передаче «Утренняя панорама» на телеканале ЛТВ руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Петерис Кригерс.