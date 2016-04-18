Тирасполь, 18 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Генеральный директор находящегося в Рыбнице (Приднестровье) Молдавского металлургического завода (ММЗ) Талгат Байтазиев заявил о решении покинуть пост. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Байтазиев заявил в ходе встречи президента ПМР Евгения Шевчука с трудовым коллективом предприятия.

pgtrk.ru Талгат Байтазиев

«Я написал заявление об уходе. Это решение я мотивирую тем, что для Верховного совета раздражитель — это Байтазиев. Так вот, я делаю этот шаг, оставьте завод в покое. Но я не мог уйти так, чтобы оставить его неработающим. Мы изыскали деньги, закуплен лом, и 25 апреля состоится запуск завода», — заявил Талгат Байтазиев.

Он подчеркнул, что оставляет завод «без долгов», а за годы его руководства в условиях кризиса были уволены «лишь 58 человек, большинство из которых числилось в административном аппарате». В дальнейшем Байтазиев намерен заняться «социальными вопросами», том числе расширением сети «социальных магазинов «Ветеран», которые были элементом предвыборной кампании сторонников Шевчука в ходе парламентских выборов в ноябре 2015 года.

Руководство ПМР позитивно высказалось о работе Байтазиева в должности гендиректора ММЗ. Президент Шевчук сказал, что «не каждый человек придет в непризнанную республику и будет искать деньги для того, чтобы прокредитовать государственное предприятие». А глава правительства Павел Прокудин заявил, что «в период глубокого кризиса ММЗ остался на плаву только благодаря исключительному менеджменту».

Правительству поручено в ближайшие дни принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора завода. «Сегодня задачи остаются следующими: где найти ресурсы для поддержки завода? Для жизни завода нужно 15−20 млн долларов, которые должны быть направлены на приобретение оборотных ресурсов», — заявил Шевчук, добавив, что у государства, которому в настоящее время принадлежит завод, денег на это нет, а «заимствовать на внешних рынках практически невозможно».

Президент также отметил, что в настоящее время им инициирована проверка обстоятельств перехода завода в частную собственность в 1995—1996 гг. «По предварительным данным, установлено, что в доход республиканского бюджета только в 2003—2005 годы за продажу 15% акций поступило порядка 2 млн 300 тысяч долларов, и то зерном, пшеницей, то есть бартером для резервов. Дальше еще интересней история: часть акций была передана работникам трудового коллектива, они были совладельцами этих акций. Сейчас идет проверка, назначена мной прокурору и соответствующим правоохранительным органам: каким способом эти акции потом перешли от людей к некоторым юридическим лицам и по какой цене. Там цены несопоставимые по акциям, и вы прекрасно об этом знаете», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 30 января 2015 года состоялась церемония подписания соглашения о передаче в госсобственность пакета акций Молдавского металлургического завода, ранее принадлежавшего российскому холдингу «Металлоинвест». Гендиректором перешедшего в госсобственность предприятия был назначен Талгат Байтазиев. А новым инвестором ММЗ была объявлена компания Brik-Oil-FZE из Объединенных Арабских Эмиратов, пообещавшая инвестиции в сумме до $140 млн.

Талгат Байтазиев, являющийся ближайшим «бизнес-партнером» президента Шевчука и не раз публично называвший себя его «другом», впоследствии оказался в эпицентре целого ряда политических и коррупционных скандалов. Так, в своем выступлении 11 апреля 2016 года в Верховном совете ПМР вице-спикер Галина Антюфеева заявила, что именно Байтазиев был центральной фигурой схем, с помощью которых из Приднестровья посредством фирм-однодневок и фирм-прокладок (в том числе созданных при ММЗ) вымывались значительные средства — в общей сложности не менее чем $100 млн. Данные схемы, по утверждению Антюфеевой были созданы и функционировали с одобрения президента Шевчука, и именно из-за них республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Сам Шевчук назвал эти обвинения ложью и связал их с приближающейся кампанией по выборам президента. В то же время правоохранительные органы ПМР по поручению самого Шевчука приступили к проверке озвученной информации. Выборы президента ПМР, напомним, назначены на декабрь 2016 года.