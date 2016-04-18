Ярославль, 18 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Председатель Ярославского регионального отделения политической партии «ПАРНАС», депутат областной думы Василий Цепенда зарегистрирован в качестве кандидата праймериз «Демократической коалиции» по выборам депутатов Госдумы России. Он примет участие во внутреннем отборе по межрегиональной территориальной группе, в которую входят Ярославская, Ивановская и Костромская области. Для выдвижения на выборы депутатов Государственной Думы от «ПАРНАСа» Василию Цепенду необходимо войти в число двенадцати победителей праймериз. На данный момент зарегистрировано 85 кандидатов.

Василий Цепенда

«Я принял решение принять участие в праймериз коалиции по выборам депутатов Госдумы, в связи с тем, что увидел, что в списке кандидатов праймериз очень мало представителей регионов, практически все кандидаты — москвичи. Я решил составить им альтернативу. Все три области, входящие в тергруппу, по которой я выдвинул свою кандидатуру похожи, не только потому, что они являются соседями, но и схожестью проблем — коллапс в производстве, отсутствие инвестиций, ужасное состояние дорог, запредельно низкий уровень жизни. Три эти региона очень показательны для центральной России. И поэтому я решил пойти на праймериз в данной региональной группе», — прокомментировал свое участие в праймериз Василий Цепенда.

Голосование на праймериз «Демократической коалиции» пройдет на специальном интернет-сайте 28 и 29 мая.

В самой «Демократической коалиции», созданной на базе «ПАРНАСа» для участия политиков демократической оппозиции в выборах в Государственную Думу накануне произошел разлад. Заместитель председателя «ПАРНАСа» Илья Яшин 12 апреля заявил о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Демократической коалиции». Свое решение он мотивировал несогласием с тем, что Михаил Касьянов не поддержал его предложение отказаться от квоты на первое место в списке «ПАРНАСа», и, как и другие участники процесса, пойти на праймериз.

Василий Цепенда родился в 1975 году, окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «архитектура». После окончания института работал в сфере проектно-строительного бизнеса. С 2012 года — председатель регионального отделения «ПАРНАС» в Ярославской области. В 2013—2015 годах — помощник депутата Ярославской областной Думы Бориса Немцова. В 2015 году получил мандат Бориса Немцова в Ярославской областной думе. Является членом комитета по социальной, демографической политике, и комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.