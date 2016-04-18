Ярославль, 18 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев внес в региональный парламент законопроект о внесении изменений в Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Парламентарий предлагает незамедлительно публиковать на сайте избирательной комиссии региона первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования сразу же после его подписания всеми присутствующими членами комиссии.

«Я предлагаю внести данную поправку в Государственную Думу России. Принятие такой поправки на федеральном уровне предотвращает все возможные инсинуации в данной сфере. Данная поправка касается выборов всех уровней, она исключит возможность толкования, что выборы это закрытый процесс, на котором возможны фальсификации. В случае принятия поправки любой человек из любой точки России и мира сможет в режиме онлайн узнать результаты выборов любого уровня на любом участке», — считает депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

В Избирательной комиссии региона считают, что реализовать поправку Сергея Балабаева на практике невозможно.

«Реализация такой поправки технически невозможна. Незамедлительное выкладывание первого экземпляра протокола на сайт регионального избиркома невозможно, поскольку участковые избирательные комиссии не подключены к системе «ГАС «Выборы». Для реализации данной поправки придется прокладывать к каждому избирательном участку защищенные соединения, нанимать в каждую участковую комиссию оператора системы «ГАС «Выборы». Сейчас система построена так, что участковые избирательные комиссии передают данные в территориальные избиркомы, которые, в свою очередь вводят их в систему «ГАС «Выборы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Сама избирательная комиссия Ярославской области внесла в Ярославскую областную думу поправки в некоторые законодательные акты региона в части регулирования подготовки и проведения выборов. Они связаны с изменениями федерального законодательства. В частности, голосовать на выборах депутатов Государственной Думы России смогут люди с временной регистрацией, если они проживают по месту данной регистрации не менее трех месяцев. Для обеспечения тайны голосования на избирательном участке теперь можно будет убрать бюллетень в конверт, а только потом опускать его в урну.

Изменяется и порядок участия в дебатах, теперь, если кандидат отказывается от участия в дебатах, то он не сможет направить на них своего представителя, его эфирное время будет распределено между другими кандидатами.

Изменения в избирательном законодательстве коснутся и журналистов. По предлагаемым изменениям освещать выборы на территории избирательных участков смогут только аккредитованные средства массовой информации. Журналистское удостоверение должно быть выдано не позднее, чем за два месяца до дня голосования и корреспондент обязан иметь задокументированные трудовые отношения со своим средством массовой информации.

«Данные поправки регулируют вопросы пробелов в избирательном законодательстве, и упорядочивают деятельность избирательных комиссий. Они направлены на усиление избирательной системы», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM внесенные изменения председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.