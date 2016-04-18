Москва, 18 апреля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Государственным и муниципальным физкультурно-спортивным организациям предлагают дать возможность осуществлять госзакупки у единственного поставщика, если сумма закупки не превышает 400 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

ИА REGNUM Государственная Дума

В отрасли складывается критическая ситуация в связи с невозможностью для физкультурно-спортивных организаций обеспечивать подготовку спортсменов в соответствии с требованиями закона, считают авторы. «В частности, при осуществлении закупок для обеспечения участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях, установленные федеральным законом требования к проведению государственных и муниципальных закупок делают практически невозможным направление спортсменов на спортивные соревнования и сборы в плановом, стабильном режиме», — отмечают депутаты.

Как указывают авторы инициативы, подобные послабления в законе о госзакупках существуют для организаций культуры, таких как парки, музеи, библиотеки, планетарии, а также для образовательных организаций. «Использование физкультурно-спортивными организациями конкурентных способов осуществления закупок приводит к систематически нарастающим проблемам при обеспечении участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях», — считают депутаты ЛДПР. По их мнению, принятие законопроекта приведет не только к развитию отрасли физической культуры и спорта, но и «повышению уровня жизни, престижа страны, решения социальных проблем, укреплению здоровья населения».