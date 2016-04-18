Киев, 18 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. ВСУ могут отказаться от идеи проведения седьмой волны мобилизации, поскольку ряды украинской армии массово пополняются желающими служить по контракту. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

По словам министра, из-за ажиотажа военкоматы проводят отбор среди желающих служить в ВСУ.

«Численность личного состава, который призывался на службу по контракту, в месяц была 200−300 человек. Эта цифра, по моему мнению, впечатляющая. Мы сейчас не берем всех подряд на контракт, уже проводим отбор. 65−70% приходят на контракт. Это те ребята, которые имеют боевой опыт. Все это дает возможность нам сегодня не говорить напрямую о седьмой волне мобилизации», — сказал Полторак.

Он сообщил, что в Донбассе уже прошла демобилизация солдат четвертой волны мобилизации.

«Мы сегодня уже уволили четвертую волну, призвали на контрактную 20 тыс., а уволили почти 30 тыс. человек, не проводя мобилизацию. Президент определил, если в этом году и будет мобилизация, то одна волна и в зависимости от ситуации на востоке», — напомнил Полторак.

Министр обороны также сообщил, что министр обороны Литвы Юозас Олекаса дал ему несколько «конструктивных советов» по реформированию ВСУ.

«Мы сегодня обсудили наше сотрудничество и вопросы, связанные с реформированием Минобороны и ВСУ. Разговор был очень конструктивным. Я услышал советы от своего коллеги, они были полезны для меня», — отметил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2016 году на Украине может пройти только одна волна мобилизации.

«Еще одна возможность, которая появляется сейчас, — это служба в армии по контракту. Мне приятно сообщить, что десятки тысяч украинских патриотов воспользовались этой возможностью, что дало нам возможность значительно отсрочить новую волну мобилизации, значительным образом сократить ее возможную численность и отметить, если будет эта волна мобилизации, она будет единственной в этом году», — заверил Порошенко. При этом в ВСУ могут призвать около 10 тыс. человек.