Москва, 18 апреля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Приказ о переезде библиотеки им. Данте Алигьери из здания по адресу улица Строителей, дом 8 в Москве отменен, заявил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Эжен Делакруа. Данте и Виргилий. 1822

«Никаких решений и движений без того, чтобы библиотеке были предоставлены площади лучше и больше не могло быть принято в принципе», — сообщил Кибовский.

Он отметил, что инициатору переезда, генеральному директору Централизованной библиотечной системы ЮЗАО Вадиму Таланову был объявлен выговор за превышение полномочий.

Напомним, ранее было объявлено о решении передать здание библиотеки им. Данте Алигьери Следственному комитету с 1 мая. Как заявляют в департаменте культуры Москвы, данное решение было единолично принято Вадимом Талановым.

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