Москва, 18 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Власти Турции ввели визовый режим для российский граждан со служебными паспортами. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба посольства Турции в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

Сообщается, что, начиная с 15 апреля текущего года, для граждан Российской Федерации, которые въезжают в Турцию по служебному паспорту, будет применяться визовый режим.

Для обладателей служебного паспорта, которые находятся на постоянной службе в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в Турецкой Республике на постоянной основе, а также для членов их семей безвизовый режим сохраняется.

Для граждан Российской Федерации, у которых обычный общегражданские паспорта, или стандартные заграничные паспорта, безвизовый режим сохраняется.

Напомним, Российская Федерация ввела визовый режим для турецких граждан с 1 января 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-турецкие отношения резко обострились после недружественных действий со стороны Анкары в отношении России. 24 ноября 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Один пилот погиб.