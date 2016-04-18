Степанакерт, 18 апреля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргян 18 апреля с рабочим визитом прибыл в Нагорный Карабах. В пресс-службе президента Армении ИА REGNUM сообщили, что в аэропорту Степанакерта Саргсяна встретили президент НКР Бако Саакян, министры обороны Армении и Карабаха, другие официальные лица.

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В пресс-службе президента Нагорного Карабаха ИА REGNUM сообщили, что президенты двух армянских республик провели в Степанакерте совещание с высшим офицерским составом Армии обороны НКР и обсудили широкий круг вопросов, касающихся армейского строительства.

Президент Саакян отметил, что укрепление обороноспособности страны и последовательное повышение уровня боевой готовности армии и впредь будут среди важнейших задач, стоящих перед государством.

Это первый визит в Карабах президента Армении Сержа Саргсяна после «четырёхдневной войны» 2−6 апреля.