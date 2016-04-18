Ярославль, 18 апреля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. 18 апреля ушел из жизни автор термина «Золотое кольцо России» журналист Юрий Бычков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Юрий Бычков активно участвовал в подготовке к 50-летию маршрута совместно с агентством по туризму Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru Юрий Бычков

«Буквально вчера от Юрия Александровича к нам поступили новые предложения по празднованию юбилея, мы даже пока не успели их изучить. В марте он участвовал в работе стенда Ярославской области на выставке «Интурмаркет», где рассказывал о том, как родился маршрут «Золотое кольцо России», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в агентстве по туризму Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов выразил соболезнования вдове основателя маршрута «Золотое кольцо» Юрия Бычкова.

«Юрий Александрович без остатка посвятил себя служению искусству, заботе о сохранении отечественного культурного наследия, памятников отечественной истории. Именно его стараниями общественности и миру открылось архитектурное богатство Золотого кольца. Юрий Александрович оставил достойный след в истории Ярославской области, внес огромный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия нашего региона», — говорится в сообщении губернатора Сергея Ястребова, опубликованном на сайте Правительства региона.

В 1967 году Юрий Бычков, получив задание от газеты «Советская культура» побывать в древних городах Владимирской области, не захотел возвращаться из Суздаля той же дорогой, которой приехал из Москвы, и повернул на Ярославль. Так появился замкнутый кольцевой маршрут, который только в Ярославской области включил несколько древних городов. В Москве, прогуливаясь у стен Кремля, Бычков увидел золотые купола колокольни Ивана Великого — и придумал заголовок статьи: «Золотое кольцо России». Заголовок был подхвачен и превратился в международный бренд.

Юрий Бычков был одним из создателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, работал в издательстве «Молодая гвардия», был директором мемориального музея-заповедника А.П. Чехова в Мелихове.