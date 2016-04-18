Ереван, 18 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Более 15 тысяч человек 16 и 17 апреля подписали под открытым письмом президенту России Владимиру Путину об изменении меры наказания Левону Айрапетяну.

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Согласно информации «Общественной инициативы «Свобода Левону Айрапетяну», в письме говорится о тревожных событиях, которые разворачиваются вокруг бизнесмена и мецената Левона Айрапетяна. Авторы напомнили о том, что Айрапетян имеет большие заслуги перед российским государством. «Огромен вклад Айрапетяна в укреплении российско-армянских многосторонних отношений, он является инициатором сотен социальных и благотворительных проектов. Не считаем лишним упомянуть, что на своей родине, в Армении, Айрапетян воспринимается как герой», — отмечается в письме.

Инициатива также отмечает, что 14 апреля он был осужден по крайне сомнительному обвинению. «Пострадавшим в деле Айрапетяна оказался отбывающий пожизненное заключение за многочисленные убийства экс-сенатор Игорь Изместьев, что само по себе является нонсенсом. Это, а также многочисленные неувязки в обвинении, посеяли серьезные сомнения о заказном характере данного дела. Тем не менее, Айрапетян был приговорен к 4 годам лишения свободы. В его отношении даже не была применена возможность условного наказания с учетом прогрессирующей с каждым днем болезни» — подчеркнуто в письме. Вместе с тем, авторы обращения отметили, что Айрапетяну нужен каждодневный медицинский уход, поскольку с подобным здоровьем ему в тюрьме попросту не выжить. Сейчас Айрапетян находится в крайне тяжелом состоянии. «Просим Вашего содействия в вопросе изменения меры наказания Левону Айрапетяну», — отметили члены инициативы.

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В социальных сетях пользователи из Армении также выражают негодование поведением «Союза армян России» и его руководителя Ара Абрамяна, которые никак не отреагировали на приговор, в то время как Айрапетян является одним из видных деятелей армянской диаспоры России.

14 апреля замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена и директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна, признанного виновным по делу о хищении $700 000 у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Суд также обязал предпринимателя выплатить семье Изместьевых 20,8 млн рублей. Айрапетян был взят под стражу в зале суда (до этого он был помещен под домашний арест). После оглашения приговора, бизнесмен почувствовал себя нехорошо, он сел на стул, однако на него надели наручники и посадили в клетку, передает Интерфакс.

Защита Айрапетяна уже заявила, что обжалует решение суда. «Мы, естественно, обжалуем этот приговор. В совокупности Айрапетян провел 1 год и 2 месяца под домашним арестом и в СИЗО — это будет зачтено в срок исполнения наказания», — заявил его адвокат Давид Хечян.

По данным следователей, бизнесмен обманул мать Изместьева, осужденного к пожизненному заключению за терроризм и другие тяжкие преступления, пообещав за $700 000 добиться более мягкого приговора для ее сына. «На самом деле, возможности повлиять на данное судебное решение у Айрапетяна не было», — подчеркивала Генпрокуратура, поэтому действия Айрапетяна были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.

Предприниматель является также фигурантом дела о присвоении акций «Башнефти» и их последующей легализации. В ходе рассмотрения дела Айрапетян не признал вину. В свою очередь, допрошенные в суде осужденный на пожизненный срок экс-сенатор от Башкирии и его мать дали в суде показания о его виновности. Гособвинение просило признать его виновным и назначить ему семь лет колонии общего режима.