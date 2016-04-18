Москва, 18 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Накануне отчета правительства РФ фракция КПРФ в Госдуме не требует отставки правительства, при этом отмечает тот факт, что правительство не справляется с ситуацией в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции КПРФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

Зюганов рассказал о своем впечатлении от «прямой линии» с президентом РФ, состоявшейся 14 апреля. «Более всего удручающее впечатление на меня в ответах президента произвело то, что правительство хорошее, со всем справляется. Мы все видим, что оно абсолютно не справляется. Завтра в «Советской России» будет полный разбор финансовой политики правительства за последнее время. Там сделан вывод, что никакой перспективы вылезти из кризиса при такой политике нет», — отметил он.

Зюганов возмущен тем, что большое количество предприятий находится в руках иностранцев. «Сколько уже продано, находится в руках иностранного капитала. Для меня было откровением, я взял доклад Академии наук и не поверил, потребовал срочно проверить. Все базовые крупные производства оказались в руках иностранцев. Можно орать сколько угодно о суверенитете, финансово-экономического суверенитета нет!» — отметил лидер КПРФ. Он отметил упадок производства в таких отраслях, как энергетическое машиностроение, авиация, автопром.

19 апреля Госдума заслушает отчет правительства РФ за 2015 год. Отчет представит глава правительства Дмитрий Медведев. Традиционно фракции выскажут свое отношение к деятельности правительства, привычно не удовлетворены работой в КПРФ.

Между тем, 19 апреля на пересечении Тверской улицы и улицы Охотный ряд состоится посвященная отчету встреча москвичей с депутатами Госдумы в том числе Валерием Рашкиным. Депутаты планируют высказать свою жесткую позицию о скорейшей отставке Правительства и необходимости принятия чрезвычайных мер, направленных на стабилизацию ситуации в стране, отмечается в распространенном сообщении для СМИ. «Призывы к отставке правительства будут сопровождаться символическим перфомансом!» — отмечается в пресс-релизе.