Вашингтон, 18 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон обратился к сторонниками политика с призывом срочно пожертвовать денег на избирательную кампанию. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщают американские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Качели

Завтра, 19 апреля, пройдут праймериз Демократической партии в штате Нью-Йорк. Это один из крупных штатов с большим числом делегатов. По данным большинства социологических опросов победа достанется Клинтон.

Однако, её предвыборный штат направил письма всем спонсорам предвыборной кампании Клинтон, в том числе и рядовым, с просьбой пожертвовать ещё денег на рекламу.

«Праймериз в Нью-Йорке всего через день, а команда Берни превзошла нас в расходах на телерекламу на два миллиона долларов. Если мы хотим вернуться домой с внушительной победой, мы должны сократить этот разрыв в последние критически важные 24 часа», — сказано в письме предвыборного штаба Клинтон.

Напомним, единственный конкурентом Клинтон на внутрипартийных выборах является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Стоит отметить, что в своей предвыборной кампании он часто заявлял, что кампанию Клинтон спонсируют олигархи с Уолл-стрит.