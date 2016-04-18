Килис, Турция, 18 апреля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Информационное агентство Турции «Анадолу» сообщает о двух ракетах, выпущенных со стороны Сирии, передает ABC News. Удары пришлись по оливковой плантации и зданию, где хранились кислородные приборы. О жертвах пока неизвестно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Ракеты упалы в городе Килис на сирийско-турецкой границе. Полиция повысила уровень безопасности в районе, прилегающем к государственной больнице.

Это не первый случай обстрела турецкой провинции с территории под контролем боевиков «Исламского государства». На прошлой неделе под снарядами погиб один мирный житель, несколько людей получили ранения.

Вооруженные силы Турции систематически принимают ответные меры. Ранее министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил, что в этом году в результате ответных ударов ракет и снарядов были убиты 362 боевика и еще 123 ранены.