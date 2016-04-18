Мурманск, 18 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Мурманской области начали просыпаться медведи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

robertobarresi Медведь проснулся

«Массово медведи просыпаются в первой декаде мая, — отметил заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора Валентин Барашков. — Но уже сейчас в лесном массиве были обнаружены следы хищника, кто-то проснулся раньше времени».

По словам Барашкова, рассуждать о повторении прошлогодней ситуации с регулярными выходами хищников к людям пока рано.

«Не готов говорить о том, будут ли медведи выходить к людям, — отметил Барашков. — Всё будет зависеть от лета, насколько им будет достаточно имеющейся кормовой базы».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года в Мурманской области были зафиксированы случаи выхода хищников из леса. По мнению экспертов, в этом виноваты люди, поскольку они занимаются организацией несанкционированных свалок.

Кроме того, в прошлом году специалисты констатировали увеличение количества медведей на Кольском полуострове. Растёт и вероятность того, что животное может напасть на человека. В 2014 году представители Минприроды насчитали 787 особей бурого медведя. В текущем году их зафиксировано 834. Это при том, что расчёты, сделанные людьми, весьма приблизительные.