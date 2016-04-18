Уфа, 18 апреля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Драматизировать срыв соглашения по заморозке цен в Дохе не стоит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Региональные программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи» в Уфе.

wallspaper.ru Нефть

«Драматизировать эту ситуацию не следует. Еще есть время для работы экспертов, еще есть время для осмысления ситуации», — заявила Матвиенко, добавив, что российские власти продолжают рассчитывать на достижение консенсуса с государствами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.

Разногласия по соглашению связаны с тем, что в ходе работы возникли дополнения со стороны ряда стран, в том числе Саудовской Аравии, которые практически разрушили оригинальный смысл документа. «Они посчитали необходимым, чтобы Иран и другие страны, не являющиеся членами ОПЕК, обязательно подписали это соглашение», — пояснила Матвиенко.

Читайте также: «Нефть: будет ли жизнь после Дохи?!»

Нестабильность нефтяных цен наносит удар по долгосрочным бюджетным планам не только нефтедобывающих государств, но по всей мировой экономике, подчеркнула председатель Совета Федерации: «Все заинтересованы в том, чтобы эта ситуация стабилизировалась».

При этом Матвиенко выразила уверенность в том, что текущая цена на нефть сильно недооценена. «Сейчас цена 40 долларов за баррель, но многие эксперты уверены, что даже с учетом падения мировой экономики цена должна равняться 50−60 долларам», — отметила она.

Напомним, что в Дохе 17 апреля состоялась встреча по заморозке нефти, в которой приняли участие эксперты из России, Венесуэлы, Катара, Саудовской Аравии. Однако, как заявил глава Минэнерго Александр Новак, ряд стран ОПЕК изменили свою позицию и стали настаивать на участии в таком соглашении более широкого круга участников.