Москва, 23 апреля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Сюрреалистический шедевр французского режиссёра Жана Эпштейна «Падение дома Ашеров» единственный раз покажут в Москве. Сегодня, 23 апреля фильм будет представлен зрителям в кинотеатре «Иллюзион». Немое кино 1928 года будет транслироваться в сопровождении музыки аккордеониста Сергея Чиркова.

Цитата из к/ф «Падение дома Ашеров». реж. Жан Эпштейн. 1928. Франция Видение

Мероприятие приурочено к празднованию 50-летнего юбилея «Иллюзиона». Полвека с момента открытия кинотеатр отмечает в Год российского кино.

Музыкальную импровизацию к фильму исполнит Сергей Чирков, лауреат международных конкурсов и участник многочисленных фестивалей современной музыки. Чирков — один из немногих музыкантов в России, специализирующихся на исполнении новой музыки. В его репертуаре — более ста мировых премьер сочинений для аккордеона.

«Падение дома Ашеров» снят по мотивам одноименной мистической новеллы Эдгара По. Сюжет строится вокруг мрачного дома Родерика Ашер и его больной жены, которая угасает день ото дня. После смерти Мадлены в доме начинают происходить странные вещи. В какой-то момент грань между сном и реальностью исчезает не только для главного героя, но и для зрителя.

«О доме Эшеров Эдгара пела арфа» — напишет Мандельштам, несколько раз отсылавший в своих стиха к По. «Падение дома Ашеров» — один из признанных шедевров мировой литературы. Тем интересней посмотреть, как именно он экранизирован… Можно и просто наслаждаться картинкой. Но диалог с живой музыкой (современная версия «тапёра») — важнейшая часть кинопоказа, которая дарит новое измерение произведению, взамен требуя от музыканта конгениальности и чуткости к иной эпохе», — комментирует кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин, —

«Старые и немые фильмы редко ценит массовая аудитория. Шляпы, кареты, сюртуки, язычки свеч над канделябрами… Интересны не только как «атмосфера ужасов», но и просто как музейные экспонаты творческой мысли. Рождение монтажного мышления, манеры игры, грамматики киноязыка. С другой стороны, фильм Жана Эпштейнаможно посмотреть и как современный безо всяких «натяжек». И даже сравнить с многочисленными экранизациями новеллы крупнейшего «писателя ужасов».

Цитата из к/ф «Падение дома Ашеров». реж. Жан Эпштейн. 1928. Франция Фильм снят по мотивам одноименной мистической новеллы Эдгара По

«Дом Ашеров» — программный фильм Жана Эпштейна, воплотивший на экране поиски автора в области «фотогении» киноизображения, его работу с киновременем и кинопространством. На съёмках картины ассистентом Эпштейна в последний раз работал учившийся у него Луис Бунюэль.