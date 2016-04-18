Ярославль, 18 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 17 апреля в Ярославле завершился Всероссийский фестиваль «Ночи над Волгой», собравший более 250 студентов из ведущих вузов страны. Гости фестиваля оценили перспективы молодежного туризма в Ярославле и предложили креативные идеи для его развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в оргкомитете фестиваля.

Оригинальные идеи и нестандартные туристические проекты были предложены в ходе молодежного форума «Прогулка на медведях», состоявшегося во второй день фестиваля в ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Победителями форума, по мнению экспертов и участников, были признаны проект «Медведь-парк» от команды МГПУ и два проекта студентов МГУ имени М.В. Ломоносова: инновационный путеводитель «ЯрГайд» и «Экскурсия наоборот».

«В рамках деловой игры студенты разбились на команды и попробовали придумать по-настоящему оригинальные и интересные для молодежи туристические проекты, а потом «продать» их экспертам. Среди победителей — проект «Медведь-парк», который придумали студенты Московского педагогического университета. Они предложили на территории Даманского острова устроить парк активного образа жизни, где будет зона Фрироуп, скалодром, територия для релакса и детская зона, под девизом «Больше экологии и здорового образа жизни, меньше старых каруселей». Проект «Экскурсия наоборот» — это квест, где информацию о городе нужно получить от самих горожан, обычных жителей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля «Ночи над Волгой».

В рамках фестиваля студенты оценили туристически потенциал города, прияв участие в велотуре по зоне ЮНЕСКО и мастер-классах по граффити, «Сталкер-туре» по старым кварталам города и отведав «угощения по-ярославски». Совместно с молодежным движением «Буги-вуги Ярославль» участники фестиваля провели танцевальный флешмоб на ярославской Стрелке.

Фестиваль «Ночи над Волгой» организован АНО «Центр молодежного туризма» при поддержке Агентства по делам молодежи Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.