Москва, 19 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, состоится отчет правительства РФ о результатах его деятельности в 2015 году, сообщает ИА REGNUM. Отчет представит глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Также традиционно в случае необходимости на вопросы депутатов ответят вице-премьеры и представители профильных министерств.

government.ru Дмитрий Медведев

Как ожидается, разговор пойдет не только о результатах работы, не только о текущих задачах, но и о планах на перспективу с учетом сложившейся экономической ситуации. В частности, по словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, речь пойдет о формировании федерального бюджета на 2017−2019 годы.

Как ожидается, депутатов будут интересовать вопросы реализации антикризисных планов правительства, динамики цен на нефть, волатильность рубля, работа в сфере импортозамещения, доступность лекарств, меры поддержки населения, снижение доходов граждан.

Процедура рассмотрения отчета в Госдуме будет традиционной. Сначала доклад Медведева, затем — вопросы со стороны представителей фракций, а затем каждая фракция в своем выступлении определит свое отношение к представленному главой правительства докладу.