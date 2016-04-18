Киев, 18 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Голосеевский районный суд Киева приговорил двух граждан Российской Федерации Александра Александрова и Евгения Ерофеева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что приговор вступит в законную силу спустя десять дней с момента его оглашения. До вступления приговора в законную силу, российские граждане останутся под стражей.

Напомним, обвинение просило для Ерофеева и Александрова по 15 лет лишения свободы.

Суд признал российских граждан виновными в совершение тяжких преступлений на территории Украины. Александров и Ерофеев обвинялись в том, что они участвовали в совершении теракта, в результате которого погиб человек, а также принимали участие в войне против Украины.