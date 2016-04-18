Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в кассах ростовского стадиона «Олимп-2» билеты на игру «Ростова» с «Зенитом» решили не продавать, ажиотаж в связи с предстоящей игрой не стих. На этот раз очереди из болельщиков образовались у салонов связи «Евросеть», через которые была начата продажа билетов на матч. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, сайт для онлайн-покупок и вовсе завис.

fc-rostov.ru Юный футбольный болельщик

Судя по всему, простые смертные на матч 25-го тура чемпионата России по футболу прийти не смогут. К началу старта продаж билетов, который был назначен на 18 апреля 9:00, практически все места на стадионе были уже выкуплены. Получается, что кто-то успел «до».

Напомним, что такая же ситуация сложилась с матчем «Ростов» — «Спартак». Тогда билеты разлетелись по рукам за считанные часы. Столичные гости тогда проиграли дружине Курбана Бердыева со счетом 0:2, что вызвало негодование у болельщиков красно-белых. Грешили раздосадованные фанаты на судей, которые якобы засчитали два гола, забитые «вне игры».

А еще ранее с таким же счетом проиграл «Ростову» ЦСКА, перед матчем с билетами сложилась та же история.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» вновь лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 48 очков. Следом за ними идут подопечные Леонида Слуцкого с 47 очками и «Зенит» с 46 очками. Вероятно, 24 апреля болельщиков ожидает настоящая битва футбольных титанов.

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