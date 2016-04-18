Москва, 18 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. К решению проблем дольщиков группы компании «СУ-155» подключились депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», представляющие пострадавшие от недостроя регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, пайщики из Москвы, Подмосковья и других регионов России приняли участие во встрече с представителями банка «Российский капитал», финансирующего достройку жилья, и членами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

pixabay.com Незавершенное строительство

Как заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Госдуме Сергей Неверов, задача парламентариев и банка состоит в содействии по вводу долгостроев в более чем 14 регионах страны.

«У «СУ-155», которая работает в большом количестве регионов нашей страны, и у которой серьезное количество объектов незавершенного строительства, число пострадавших сейчас составляет несколько тысяч человек, и мы прекрасно понимаем, как тяжело это воспринимается. Наша задача на сегодняшний день — оказать содействие в вопросе быстрого ввода этих жилых домов в эксплуатацию», — подчеркнул он.

По словам Неверова, депутаты в регионах держат контакт с инициативными группами незавершенных объектов.

Как, в свою очередь, сообщил старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян, на сегодняшний день по всей России было определено 156 объектов долгостроя. Общая стоимость необходимых инвестиций на достройку составляет порядка 41 млрд рублей, в том числе около 12 млрд рублей потратят в 2016 году. В текущем году 56 объектов уже ввели в строй.

«На данный момент установлено, что в периметр группы «СУ-155» входят 139 юридических лиц, в том числе 10 компаний-застройщиков, которые находятся в разных степенях банкротства, 20 промышленных предприятий, 16 из которых находятся в стадии банкротства, 43 компании владельцев активов, среди которых также 16 находятся в стадии банкротства, 29 строительных компаний (4 в стадии банкротства) и 29 сервисных компаний (9 в стадии банкротства)» , — пояснил Оганесян.

Он подчеркнул, что к концу апреля 2016 года откроют финансирование 85 объектов «СУ-155» по всей стране. По состоянию на 8 апреля, работы ведутся уже на 58 объектах.

Тем не менее, как заявили сами дольщики, в ряде регионов строительство затягивается, в частности, по ряду объектов еще не предоставили окончательных графиков завершения строительства. Так, в подмосковной Ивантеевке, как отметила одна из представительниц инициативной группы, дом высокой степени готовности, который обещали сдать в апреле 2016 года, все еще стоит без видимого начала работ.

Другая дольщица из Подмосковья сообщила о задержке начала проведения работ в Павловом Посаде. «В графике написано, что в апреле должны уже начинаться работы, но их до сих пор нет. Как стоял дом, так и стоит», — жалуется она.

«Да, действительно, там проблема. Работа начнется в мае», — пояснил в ответ Оганесян, подчеркнув, что в мае 2016 года начнутся работы и в Ивантеевке.

Как резюмировал зампред Госдумы Владимир Васильев, целью мероприятия была встреча дольщиков с депутатами, представляющими регион в нижней палате парламента. «Цель нашего мероприятия — не решить все проблемы за один день, это просто невозможно. Мы хотели, чтобы депутаты и те, кто возглавляет группу самодеятельности дольщиков, познакомились друг с другом», — заключил он, отметив, что необходимо выстраивать дальнейшие отношения.