Иваново, 18 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Ивановскую область в субботу, 23 апреля, будут очищать от мусора. Накануне приближающихся майских праздников в субъекте РФ будет организован общеобластной субботник. В порядок будут приводить улицы, места отдыха, обочины дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области

По поручению губернатора области Павла Конькова создан штаб по организации субботника. Предполагается, что в экологическом мероприятии примут участие сотрудники органов государственной власти и местных администраций, депутаты регионального парламента, работники предприятий, представители общественных, волонтерских организаций и ТОСов, сотрудники образовательных и лечебных учреждений, жители. Кроме того, в ближайшее время профильные департаменты организуют акции на территории лесного фонда и на особо охраняемых природных территориях.

Павел Коньков призвал всех жителей области присоединиться к субботнику и привести в порядок детские площадки и дворы населенных пунктов. «Комфорт, чистота и благополучие наших городов — общая задача. Объединив усилия, мы благоустроим родной край. Это будет наш совместный вклад в решение экологических проблем. Приглашаю всех жителей области к участию в субботнике», — обратился к жителям региона губернатор.