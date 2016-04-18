Люксембург, 18 апреля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В южной части Средиземного моря, предположительно, произошла очередная гуманитарная катастрофа, передает Der Spiegel. «Похоже, сотни людей погибли», — заявил итальянский президент Серджо Маттарелла на церемонии вручения премии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ему вторит глава МИД Италии Паоло Джентилони: «Уверен, что год спустя после трагедии в ливийских водах нас снова постигла трагедия». По данным Рима, лодка с беженцами потерпела катастрофу около Египта, число погибших остается неизвестным.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге отметил, что ему сообщили о 300 жертвах. Однако и эта информация нуждается в уточнении.

Власти Египта говорят о 400 затонувших мигрантах, преимущественно из Сомали и Эритреи.

Напомним, ранее итальянские и европейские власти предупреждали о возможном увеличении миграционного потока из Северной Африки (в основном через Ливию) ввиду улучшения погодных условий.