Чебоксары, 18 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске досрочно освобождается место главы администрации города. Сегодня, 18 апреля, заявление о добровольном сложении полномочий написал 54-летний сити-менеджер Олег Бирюков, который проработал менее 1,5 года и продолжил череду отставок в Чувашии вообще и новочебоксарских градоначальников в частности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru 8 октября 2014 года, Новочебоксарск. Глава города Олег Матвеев (слева) подписывает контракт с Олегом Бирюковым

Олег Бирюков приступил к работе главой администрации Новочебоксарска 9 октября 2014 года. Контракт с сити-менеджером был заключён на два года и истекал в октябре 2016 года. Завсектором в аппарате горсобрания Новочебоксарска Ксения Апаназова на вопрос корреспондента ИА REGNUM о дате ближайшего заседания горсобрания в связи с увольнением Бирюкова сослалась на то, что ей некогда разговаривать с журналистами.

В 2014 году на место градоначальника второго по величине города в Чувашии претендовали четыре человека. Члены конкурсной комиссии единогласно отдали предпочтение Олегу Бирюкову, воздержались при голосовании за Владимира Михайлова (бывший член фракции справороссов в Госсовете Чувашии) и высказались против двух других кандидатур. Затем Бирюкова поддержали на внеочередном заседании Новочебоксарского городского собрания депутатов, с ним был заключён контракт сроком на два года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние восемь лет года в городе сменилось пять руководителей. Валерий Андреев подал в отставку в 2008 году после несостоявшегося объединения Чебоксар и Новочебоксарска, Вениамин Артемьев — в апреле 2010 года после провалов в жилищном строительстве, Владимир Тимофеев — в мае 2011 года под новую должность заместителя по соцвопросам в столичной администрации, Александр Сироткин добровольно сложил полномочия в сентябре 2014 года после серии публичной критики со стороны властей Чувашии.

Напомним, что на минувшей неделе в Чувашии произошло сразу два значимых кадровых изменения. Ушла в отставку вице-премьер Алла Салаева, проработавшая в должности менее полугода, и покинул должность руководитель Национальной телерадиокомпании Александр Магарин. Помимо этого, в апреле был взят под домашний арест глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.

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