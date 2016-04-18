Киев, 18 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. 17 апреля в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один солдат ВСУ, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом 18 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Один был ранен в Песках в результате обстрела. Также один военнослужащий вчера погиб в Станице Луганской, он подорвался на фугасе, двигаясь на автомобиле. Сотрудник ГПСУ (пограничной службы) получил ранения уже сегодня, после полуночи. Это также произошло в Станице Луганской», — рассказал Лысенко.

По его словам, вчера ВС ЛНР нарушали режим тишины по всему фронту — от Станицы Луганской до Попасной, в частности противник совершил пять обстрелов позиций ВСУ (из них один минометный).

Лысенко сообщил, что на Донецком направлении по всей линии фронта ВС ДНР активно применяют минометы и бронетехнику.

«Места наиболее ожесточенного противостояния также традиционные — Светлодарская дуга, северные пригороды Горловки, авдеевская промзона, донецкий аэропорт. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 45 вражеских обстрелов, каждый третий — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении резко возросло количество обстрелов. При этом наиболее «горячими точками» стали: Марьинка, окрестности Докучаевска (украинские блокпосты и КПВВ на трассе «Донецк — Мариуполь»), а также Широкино.

«Вчера противник дважды применил минометы, и один раз ствольную артиллерию (122 мм САУ «Гвоздика»). Всего по украинским позициям было выпущено не менее 20 мин и 20 снарядов», — добавил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля пресс-служба так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации давала другие о потерях, проинформировав, что вчера в пгт. Станица Луганская (Луганщина, под контролем ВСУ) пятеро украинских силовиков получили ранения.

«Ранены четверо военнослужащих и один пограничник. Также был перебит газопровод низкого давления по ул. Барабашова недалеко от суда», — говорилось в сообщении.