Рига, 18 апреля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Величина ущерба, который был нанесен экономике Латвии в годы Советской власти, достигает 185 млрд евро, ущерб демографии и экологии страны исчисляется десятками млрд евро, сообщает 18 апреля DELFI.

Советская Латвия. Специалисты-конструкторы Рижского автозавода, принимавшие участие в создании микроавтобусов. 1979

Цифры, характеризующие ущерб, понесенный Латвией от «советской оккупации», озвучила представитель комиссии, организованной для подсчета этих данных, Рута Паздере.

Паздере выступила на презентации книг «Латвийская промышленность до и после восстановления независимости», «Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940—1990 гг.» и «Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии».

Как отметила на мероприятии одна из спикеров, депутат Европейского парламента Инесе Вайдере, без изучения прошлого не существует будущего, так как без изучения прошлого «существует риск допустить подобные ошибки в будущем».

Кроме того, Вайдере заявила, что и нацистский, и советский режимы были «одинаково преступными», а в данное время идет информационная война, с которой нужно бороться.

Комиссия, занимающаяся установлением ущерба Латвии, понесенного в годы советской власти, была создана в августе 2005 года и за это время провела более 20 заседаний и рабочих совещаний. Из-за прекращения финансирования она прекратила работу в 2009 году, продолжив ее с 2014 года.

Комиссия учитывает потери, якобы понесенные страной в сферах демографии и экономики, а также ущерб от размещения на территории Латвии советских военных баз и влияние на религию, культуру и природу.