Ярославль, 18 апреля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В 2015 году жители Ярославской области отдавали на погашение кредитов в среднем 47% своего заработка. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

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По оценкам аналитиков ОКБ, доля заемщиков в регионе в прошлом году составила 59% от экономически активного населения. Всего разного рода кредиты были открыты у 392 197 человек. Ярославская область находится в середине списка по охвату населения кредитами. Максимален этот охват на Алтае — там кредиты есть у 91% экономически активных жителей, а минимален в Ингушетии — там по кредитам платит лишь 16% населения республики.

Средняя сумма долга жителей Ярославской области — 160 795 рублей, на одного ярославца приходится 1,7 кредита. При этом средний платеж по кредиту в 2015 году в регионе составлял 12 609 рублей, тогда как месячный доход заемщиков оценивался в размере 26 585 рублей.

Аналитики Бюро отмечают в 2015 году тенденцию снижения номинального уровня долговой нагрузки россиян с 41% до 37%. Сокращение объемов кредитования они связывают как с ужесточением требований со стороны банков, так и со снижением спроса со стороны населения вследствие удорожания стоимости кредитов.