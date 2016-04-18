Кош-Агач, Алтай, 18 апреля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В селе Кош-Агач (Республика Алтай) в мечети произошла драка между имамом Эркином Такылбаевым и Сержаном Сватовым, который был имамом Кош-Агачского района несколько лет назад до тех пор, пока суд не признал его виновным в создании ячейки запрещенного в России движения «Таблиги Джамаат».

Oguzcan Минарет. Два полумесяца

Информацию о конфликте ИА REGNUM подтвердили в отделении полиции в Кош-Агачском районе. «Был конфликт, оба написали заявления о причинении побоев», — сказал собеседник.

По данным местных СМИ, конфликт произошел на почве «личных неприязненных отношений». В результате ссоры оба участника драки получили легкие телесные повреждения в виде синяков и ссадин.

В 2014 году Сватов был признан виновным в том, что организовал на Алтае ячейку экстремистского движения «Таблиги Джамаат» и был оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил ему заниматься религиозной деятельностью в течение двух лет. Вскоре после вынесения приговора Сватов сложил полномочия кош-агачского имама и уехал в Казахстан. Недавно он вернулся в Россию.

Источники ИА REGNUM не исключают, что Сватов вновь решил заниматься религиозной деятельностью, поскольку срок судебного запрета скоро истекает, однако встретил сопротивление со стороны нынешнего имама. Противоречия между религиозными деятелями обернулись рукоприкладством.