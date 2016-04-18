Калуга, 18 апреля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Вопрос об отнесении военных городков «Наро-Фоминск-11» и «Серпухов-15» к территориям населенных пунктов Калужской области обсудили сегодня, 18 апреля на заседании калужского регионального кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru Правительством подмосковного региона принято решение о передаче городков «Наро-Фоминск-11» и «Серпухов-15» в состав Калужской области

В настоящее время, указанные городки расположены в Боровском и Жуковском районах и исключены из перечня Вооруженных Сил РФ. В них проживает свыше семи тысяч человек. К тому же, правительством подмосковного региона принято решение о передаче имущества «Наро-Фоминск-11» и «Серпухов-15» в собственность Калужской области. В перспективе предполагается присоединить бывшие военные городски к территориям деревни Митяево Боровского района и деревни Маринки Жуковского района.

Ранее, распоряжением правительства России от 17 апреля 2012 года населённые пункты"Наро-Фоминск-11» и «Серпухов-15» были исключены из перечня закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации. Их жилой фонд подлежал передаче в муниципальную собственность. Поскольку расположены городки на территории Жуковского и Боровского районов Калужской области, оба они должны войти в состав калужского региона. Впрочем, этот процесс затянулся на четыре года.

По словам заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского, причина задержки в том, что жители бывших военных городков имеют регистрацию в Московской области, обслуживаются межрайонным отделом УФМС России по Московской области и являются избирателями, а также получателями социальных льгот, установленных для жителей Подмосковья. Не менее важным фактором стало, и желание самих людей сохранить статус жителя Московской области из-за опасения потерять в уровне зарплат и социальных льготах.

Присутствовавшие на заседании калужского областного правительства представители администраций Серпуховского и Наро-Фоминского районов Московской области, высказали своё отношение по данной проблеме.

Так, глава администрации Серпуховского района Александр Шестун высказал пожелание оставить «Серпухов-15» в Московской области, основываясь на мнении местных жителей. А вот gредставитель Наро-Фоминского района, напротив, считает оправданным вхождение военного городка «Наро-Фоминск-11» в состав Калужской области, мотивируя свою позицию его территориальной удалённостью и отсутствием транспортного сообщения с подмосковным райцентром.

Кстати, большинство жилых домов и объектов инфраструктуры военных городков требуют срочного ремонта. Так, очистные сооружения городка «Наро-Фоминска-11» не работают и реконструкции не подлежат. В городке «Серпухов-15» более половины жилых домов старше 40 лет и также нуждаются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет средства на эти цели не поступали. Представитель министерства обороны России заявила, что федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта не предусмотрено. Таким образом, это забота ляжет дополнительной нагрузкой на калужскую областную казну.

Комментируя ситуацию, калужский губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул: «Есть позиция властей Московской области. Данное решение принято после длительных консультаций. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы военным городкам оставаться в ее составе. Несмотря на доставшуюся нам неприглядную картину, нужно планировать средства для, того чтобы создать там надлежащие условия для проживания. Никаких опасений у людей по поводу ухудшения их жизни быть не должно. Они будут окружены вниманием и заботой».

Напомним, военный городок «Наро-Фоминск-11» расположен на территории сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района. Численность населения составляет около двух тысяч человек. На территории городка расположены 11 пятиэтажных жилых домов, а также дом культуры, детский сад, школа, магазин, военный госпиталь, объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, водонапорная башня, водозабор).

Военный городок «Серпухов-15» находится на территории сельского поселения «Село Тарутино» Жуковского района. Численность населения — около четырёх тысяч человек. В городке 23 жилых пятиэтажных дома, гимназия, детский сад.