Москва, 18 апреля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Цена на черное золото на уровне $40−60 за баррель была бы оптимальной для формирования бюджета и нефтяной отрасли. Об этом, как передает НТВ, заявил министр энергетики России Александр Новак.

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«На наш взгляд, диапазон от $40 до $60 — это та цена, которая могла бы удовлетворять как потребности отрасли, так и потребности бюджета, — говорит министр. — Диапазон 40−60, наверное, цена не только для России справедливая, но и для добытчиков нефти в других странах».

Ранее глава Минэнерго Новак сообщил, что переговоры в Дохе были сорваны из-за резкого изменения накануне позиции Саудовской Аравии и близких к ней стран, требующих расширения круга участников.

Встреча нефтедобывающих стран в столице Катара, на которой обсуждалась возможная заморозка уровня добычи, прошла накануне, 17 апреля. Аналитики предполагали, что заключение соглашения по добыче нефти может стабилизировать ситуацию на мировом рынке черного золота.

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