Москва, 18 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Северного флота проверил ход строительства административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», возводимого в самой северной точке России на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

mil.ru «Арктический трилистник»

Шойгу отметил, что административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» на сегодняшний день это единственный в мире объект капитального строительства, возводимый на 80-м градусе северной широты. Строительство «Арктического трилистника» производится с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии.

Автономность комплекса предусматривает возможность комфортного проживания и выполнения служебных обязанностей группе из 150 человек в течение полутора лет. Площадь комплекса составляет более 14 тыс. кв метров.

Напомним, административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» — это пятиэтажный трилистник, раскрашенный в цвета российского триколора, между лучами которого расположены три эллипсоида — административный блок, блок общественного питания, а также культурно-досуговый центр, совмещенный с блоком медицинского обслуживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой на Северном флоте РФ. Шойгу проверит организацию боевой подготовки, проинспектирует воинские части, дислоцированные на острове Земля Александры.