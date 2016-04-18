Челябинск, 18 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Челябинске на вакцинацию жителей областного центра от инфекций, переносчиками которых являются клещи, из городской казны выделено 13,5 миллионов рублей. Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в челябинской мэрии, более половины этой суммы уже израсходованы по назначению.

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Вакцинация в Челябинске буде проходить до конца апреля. По словам начальника управления здравоохранения администрации города Натальи Горловой, на сегодняшний день уже привито более 50% детей.

«Вакцинация от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь прививок. Но мы живем в зоне риска по возможности возникновения этого заболевания, поэтому населению рекомендуется прививаться. Бесплатно вакцинируется определенный контингент: спасатели, работники загородных лагерей, также дошкольники и ревакцинируются первоклашки», — отметила Наталья Горлова.

На сегодняшний день в городе уже есть случаи укусов клещей. Из 12 пострадавших — 5 детей. Почти столько же, 11 случаев, было зарегистрировано за аналогичный период 2015 года. Вакцинация проходит в поликлиниках по месту жительства, либо в детских учреждениях.

Кроме того, по заявлению начальника управления гражданской защиты Александра Потапенко, после того, как город будет приведен в порядок в ходе общегородского субботника, в парках, скверах и других местах массового отдыха челябинцев будет проведена акарицидная обработка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пробуждение клещей в регионе в этом году произошло несколько позже обычного. Специалисты связывают это с очень большими запасами снега. Однако именно позднее пробуждение теперь может сказаться на резком росте уровня клещевой активности. И эти предположения уже начали оправдываться. Так на прошлой неделе с жалобами на укусы клещей к медикам обратились четверо южноуральцев. При этом нападения голодных насекомых отмечены в Кусинском, Копейском, Красноармейском, Сосновском, Челябинском муниципальных образованиях. И вот уже только за два последних выходных дня число укушенных возросло до 12 человек.

Отметим, что уже полтора месяца на территории Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. Всего за это время было привито 38 тысяч 700 человека, в том числе 13 тысяч 690 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарём за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3 — 4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2015 году. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.