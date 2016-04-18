Минск, 18 апреля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. «Если не будет результатов, то на должности, присутствующие здесь высшие должностные лица и прочие руководители страны, на должности в перспективе не рассчитывайте», — заявил 18 апреля Александр Лукашенко в ходе антикризисного совещания со своими подчинёнными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко проводит антикризисное совещание, 18 апреля 2016 года

На совещание собрано высшее руководство постсоветской республики — чиновники Администрации президента, руководители Совмина и Нацбанка, руководители министерств и облисполкомов. Они представили отчёты об итогах развития Белоруссии в I квартале 2016 года, о мерах по повышению эффективности экономики и перспективах реализации официального прогноза, утверждённого Лукашенко в конце 2015 года.

«В прошлом году мы определили отчасти и стратегию нашего развития», — сообщил участникам совещания Лукашенко. Он сообщил также, что своё видение перспектив он намерен огласить на двух мероприятиях, которые состоятся в ближайшее время — во время послания народу и Нацсобранию, а также на «Всебелорусском народном собрании». «Но самое главное — «Всебелорусское народное собрание», — сообщил он, отметив, что на этом мероприятии будут оглашены планы руководства постсоветской республики «на пятилетку и далее».

«В прошлом году мы договорились о развитии нашей страны в текущем году», — сказал он. Были поставлены конкретные задачи и решено по прошествии I полугодия «серьёзно» оценить работу «соответствующих структур», прежде всего — Совмина, Нацбанка и председателей облисполкомов (всех их назначает Лукашенко лично) по развитию Белоруссии в 2016 году и выполнению доведенных до них заданий.

«Первая отсечка — первый квартал. Он прошел. Ну и, естественно, полугодие — это подведение итогов с соответствующими выводами», — добавил он.

«Матрица задач для вертикали власти у меня на столе. Красным цветом обозначено то, что не исполнено. Синий цвет — успехи в выполнении плановых заданий. Красный цвет не просто преобладает — матрица эта в целом в красном цвете, — отметил Лукашенко, зачитывая тезисы своего выступления. — Хотелось бы услышать объяснения в связи с этим».

«Во-первых, у меня нет необходимости делать какие-то заключения, кого-то стращать, кого-то на что-то ориентировать. Думаю, что мы все услышим этот отчёт», — сказал он.

«У нас сложилась, я бы сказал, порочная практика: если плохо, то есть у нас некая мусорка в виде правительства — мы туда всё это свалим, обвиним, ну добавим туда ещё губернаторов — и пусть они расхлёбываются. Это правильно. Экономический штаб нашей страны — это правительство. Ясно, за что оно отвечает. Губернаторы — понятно, за что отвечают. Но у нас 12 высших должностных лиц! Они нам зачем? Они имеют соответствующий статус, пусть небольшую, но иную плату. Они у нас зачем?» — сказал Лукашенко.

По его словам, у его подчинённых ещё есть квартал для того, чтобы «сгруппироваться» и «показать соответствующие результаты», а «если нет — придут другие люди, которые должны этим заниматься». «Поэтому собирайтесь вместе и действуйте, — сказал он. — Если кто-то что-то не тянет — вносите немедленно предложения».

«Ещё раз хочу предупредить Администрацию президента: все решения мною приняты!» — подчеркнул он. Лукашенко отметил, что задача АП «как политического штаба президента» заключается в том, что она осуществляет «главный контроль за работой подведомственных президенту структур».

Выступая с докладом, председатель Совмина Андрей Кобяков согласился с критикой и признал: «Нам пока не удается в полной мере выйти на траекторию восстановления экономического роста».

Кобяков отметил, что по итогам I квартала 2016 года ВВП сократился, инфляция и девальвация белорусского рубля вышли за установленные официальным прогнозом пределы. Так, отметил он, девальвация белорусского рубля к корзине валют составила 12,7% при годовом прогнозе 9,7%, а инфляция составила 5,7% при прогнозе 5%. Он также привёл другие данные, свидетельствующие о том, что кризис в постсоветской республике продолжается и утверждённые Лукашенко планы не выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный прогноз на 2015 год, как и на предыдущие годы и на минувшую пятилетку, руководство Белоруссии досрочно провалило. Белоруссия третий год переживает экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП, сокращением экспорта и реальных доходов населения, ростом безработицы и госдолга, сокращением социальных программ, повышением тарифов госмонополий и высокой инфляцией. Тем не менее, считает Лукашенко, альтернативы ему на посту руководителя нет, постсоветская республика может успешно развиваться обособленно, строя «рыночный социализм» и повышая свой геополитический вес.