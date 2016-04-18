Москва, 18 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В среднесрочной и долгосрочной перспективе нефть будет колебаться в коридоре 35−50 долларов за баррель, курс доллара — в районе от 65 до 85 рублей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля руководитель информационно-аналитического отдела АКГ «Градиент Альфа» Виталий Цветков, комментируя итоги встречи нефтедобывающих стран в Дохе (Катар), где не была достигнута договоренность о заморозке добычи нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Если добыча нефти не будет сокращаться, это означает дальнейшее ослабление цен на нефть и рубля вместе с ними, а также укрепление доллара. В краткосрочной перспективе (день-неделя) реакция игроков на сырьевых и валютных рынках будет очень нервозной. В этот период цена барреля может рухнуть до $35, а доллар — «прыгнуть» до 75 рублей. Поддержать рубль и частично ослабить амплитуду «маятника» сырьевых и курсовых колебаний может начавшийся 15 апреля налоговый период. Но «развернуть» нефть, рубль и доллар в противоположные направления этот фактор не сможет. Через неделю эмоции поутихнут, и нефть с рублем немного отыграют своё», — отметил он.

По словам Цветкова, волатильность на рынках будет сохраняться. «Мой прогноз на среднесрочную (до следующего саммита ОПЕК в июне) и долгосрочную перспективы (до конца года) — сильная волатильность на сырьевом и валютном рынке в коридорах 35−50 долларов за баррель и 65−85 рублей за доллар. В ближайшие месяцы и годы надеждам на стабильность и предсказуемость не суждено будет сбыться. Курс рубля и иностранных валют будет так же прыгать вверх-вниз, чутко реагируя на «вести с полей» — политических, экономических и военных. Самый оптимистичный сценарий — это окончание острой фазы «новой реальности» к 2019 году, когда закончится очередной цикл падения мировых цен на сырьё и продовольствие», — говорит эксперт.

Даже в условиях восстановления спроса и цен на нефть, газ и металлы на мировых сырьевых рынках конкуренция России будет велика, подчеркивает Цветков. «Запад стремится снизить топливную зависимость от РФ, растет энергоэффективность, разрабатываются и внедряются альтернативные источники энергии. Остаётся только надеяться на диверсификацию российской экономики и снижение её зависимости от нефтяных котировок. Пока же (в горизонте нескольких лет) всё это означает снижение доли России на западных сырьевых рынках, дальнейшее сокращение притока валюты в страну, снижение доходов населения, стагнацию производства и потребления, рост безработицы, увеличение административно-фискального давления на бизнес со стороны государства», — полагает он.

Ранее стало известно, что нефтедобывающим странам по итогам встречи в Дохе 17 апреля не удалось прийти к соглашению относительно заморозки уровня добычи нефти. Это привело к снижению котировок нефтяных цен на мировых биржах на 4%.