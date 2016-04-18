Владикавказ, 18 апреля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Северо-Осетинский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» отключает злостных должников за свет. Как сообщает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM, соответствующая работа проводится по заявкам сбытовой компании «Севкавказэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Как рассказала помощник директора по связям с общественностью «МРСК Северного Кавказа» Анжела Гасиева, в первом квартале текущего года от гарантирующего поставщика электроэнергии было получено 10 тысяч заявок на введение режима ограниченного энергопотребления для абонентов, которые не платили за свет более двух расчетных периодов. По сравнению с первым кварталом 2015 года количество неплательщиков в РСО-Алания за поставленную электроэнергию в текущем году выросло на 12%. За три месяца 1295 абонентам подача электроэнергии была прекращена из-за неуплаты.

В марте из 4240 неплательщиков без электроэнергии остались 584 абонента, остальные погасили задолженность. Наибольшее количество отключений от питающей линии за неуплату в январе-марте текущего года было произведено в Пригородном районе. Из 2113 злостных неплательщиков 597 должникам была прекращена подача электроэнергии.

Напомним, что в марте 2016 года состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. На этом заседании премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил актуальность и важность снижения долгов потребителей за электроэнергию. В связи с этим ПАО «МРСК Северного Кавказа» в настоящее время реализует комплекс мер по повышению платежной дисциплины потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM , задолженность предприятий РСО-Алания за потребленную электроэнергию перед ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 4 млрд 364 млн рублей. По словам энергетиков, существующая проблема неплатежей может серьезно повлиять на качество и надежность электроснабжения потребителей. Отметим, что с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», которые предусматривают введение новых штрафных санкций в отношении злостных неплательщиков.