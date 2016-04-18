Тегеран, 18 апреля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Иран призвал 18 апреля страны-производители нефти продолжать переговоры о замораживании объемов добычи черного золота для повышения на него цен, однако настоял на том, что у Тегерана есть право сохранять объемы добычи, сообщает Reuters.

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Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили дал интервью 18 апреля агентству Shana после того, как в Дохе сорвались переговоры стран-производителей нефти, когда Саудовская Аравия потребовала присутствия на переговорах Ирана.

«Мы поддерживаем сотрудничество между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в организацию, а также действия по стабилизации нефтяных рынков. Мы также призываем всех производителей нефти продолжать проведение переговоров», — заявил Ардебили.

Он добавил, что Иран дал понять, что стремится восстановить свою долю нефтяного рынка, утраченную после того, как против страны были введены экономические санкции, а также что позиция Исламской Республики «поддерживается большинством стран, как входящих, так и не входящих в ОПЕК по всему миру».

Напомним, санкции против Тегерана были сняты в январе 2016 года, после того как Иран и страны «Шестерки» пришли к соглашению об остановке ядерной программы Исламской Республики.